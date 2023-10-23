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Toyota возобновила работу некоторых заводов после недельного простоя

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Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda
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Toyota Motor Corp. заявила 23 октября о возобновлении работы некоторых ее предприятий в Японии после того, как авария на заводе поставщика запчастей неделей ранее заставила их приостановить, сообщило агентство Kyodo.

Компания-автопроизводитель перезапустила пять производственных линий на четырех заводах в северо-восточной и центральной Японии, при этом поставки запчастей по-прежнему ограничены после аварии на заводе Chuo Spring по производству пружин для двигателей и клапанов в городе Фудзиока.

Это привело к остановке 13 линий на восьми из 14 сборочных предприятий японского автопроизводителя. Toyota заявила, что позже, в понедельник, примет решение о том, когда перезапускать оставшиеся восемь линий на шести заводах.

Компания Chuo Spring заявила 20 октября, что восстановила поврежденное производственное оборудование. Нехватка запчастей нарушила производство флагманских автомобилей Toyota, включая внедорожники RAV4, добавили в агентстве.

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16 октября на заводе по производству пружин для двигателей и клапанов, принадлежащем компании Chuo Spring Co., в японском городе Фудзиока произошел взрыв. Из-за перебоев с комплектующими тогда Toyota Motor приостановила работу трех линий на двух сборочных предприятиях.

В начале сентября в Японии представили люксовый кроссовер Toyota Century, который оказался вдвое дешевле Aurus Komendant. Модельная линейка Century считается самой престижной в иерархии концерна Toyota Motor.

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