ВС РФ поразили места скопления живой силы ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска поразили места скопления живой силы противника на южнодонецком направлении, ликвидировав более 200 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк», — передает его слова «РИА Новости».

Он пояснил, что ВС РФ поразили позиции подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, а также 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, Чехов добавил, что военнослужащие Восточной группировки сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского, а во время контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и семь минометных расчетов.

Ранее, 21 октября, Чехов заявил, что в результате авиационных, ракетных и артиллерийских ударов российских войск по ВСУ противник потерял до 140 военнослужащих на южнодонецком направлении. Кроме того, по его словам, огнем российской артиллерии были сорваны две попытки продвижения подразделений украинской армии неподалеку от Угледара и Новодонецкого.

До этого, 19 октября, в Минобороны РФ показали кадры, как российские экипажи самолетов Су-34 выполняют подготовку и вылет с аэродрома базирования. Отмечалось, что они уничтожили укрепленные позиции ВСУ на южнодонецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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