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В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ahmed Zakot
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Китай продолжит оказывать гуманитарную помощь Палестине, а также способствовать скорейшему разрешению палестино-израильского конфликта. Об этом заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе саммита, прошедшего в Египте и посвященного этой теме. Его слова приводит Bastille Post в понедельник, 23 октября.

Чжай Цзюнь подчеркнул, что гуманитарная помощь Палестине со стороны Китая будет оказываться по всем возможным каналам: как напрямую, так и через другие страны — участницы саммита. Пекин, по его словам, намерен поддерживать связь со всеми задействованными в конфликте сторонами и способствовать восстановлению мира в регионе.

По словам спецпосланника, главным приоритетом для всех участников должно стать немедленное прекращение огня, а также восстановление работы норм международного гуманитарного права. Необходимо также обеспечить безопасность мирному населению подвергшихся обстрелам территорий. Кроме того, международное сообщество должно сохранять спокойствие и поспособствовать открытию гуманитарных коридоров и деэскалации конфликта.

До заметного конца: Израиль не пойдет на соглашение с ХАМАС
К чему может привести наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа

22 октября сообщалось, что Чжай Цзюнь призвал ООН созвать более масштабную и авторитетную конференцию по палестино-израильскому вопросу, потому что Каирский саммит не смог решить вставшие перед мировым сообществом проблемы.

Ранее, 21 октября, состоялся Каирский мирный саммит по палестинскому вопросу. В нем приняли участие представители 31 страны, а также лидеры ООН, Лиги арабских государств, Европейского союза и других региональных объединений. По итогам заседания участники не приняли совместное заявление из-за разногласий.

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское исламистское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В этот же день Галант объявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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