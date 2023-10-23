Правительство РФ направит 836,5 млн рублей на капремонт детских театров в регионах

836,5 млн рублей бюджетных средств будут выделены в течение текущего и следующего годов на реконструкцию и капремонт детских театров в российских регионах. Об этом 22 октября сообщает Telegram-канал правительства Российской Федерации.

«На реконструкцию Волгоградского театра кукол пойдет более 198 млн рублей. Это позволит завершить все работы в 2023 году ― на год раньше запланированного срока», ― гласит сообщение кабмина.

Кроме того, в следующем, 2024 году более 630 млн для модернизации местных ТЮЗов получат Бурятия, Республика Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, а также Калужская, Оренбургская, Рязанская, Самарская и Саратовская области.

Согласно заявлению представителей российского правительства, финансирование даст возможность не только обновить детские театры, но и увеличить посещаемость и повысить туристическую привлекательность регионов.

Ранее, 11 октября, стало известно, что на ремонт детской школы искусств в Амурской области направят более 32 млн рублей. Учреждение приведут в порядок в поселке городского типа Новобурейский в рамках нацпроекта «Культура».

22 сентября в городе Менделеевске в Татарстане открылся первый театр юного зрителя. Первый в городе ТЮЗ является филиалом детской школы искусств (ДШИ) «Этюд».