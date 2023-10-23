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В Москве на 74% вырос объем производства ювелирных изделий и бижутерии

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В Москве в период с января по август производство ювелирных изделий выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что за восемь месяцев было отгружено товаров более чем на 27 млрд рублей, сообщает «Москва 24». Заммэра отметил, что ювелирные предприятия столицы производят изделия из золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, а также бижутерию из стекла, металла и так далее, пишет НСН.

Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, ювелирные заводы столицы производят часы, браслеты, броши, подвески, серьги и другое, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что с начала года бижутерии произвели более чем на 466 млн рублей, а это на 149,3% больше, чем за тот же период в 2022 году, уточняет сайт kp.ru.

19 октября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что производство одежды в Москве с начала 2023 года возросло в три раза. В период с января по август было выпущено 283 тыс. мужских и женских костюмов и пиджаков, а также произведено более 120 тыс. пар брюк.

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