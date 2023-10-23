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Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан
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Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан

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Фото: Global Look Press/XinHua/Ali Hashisho
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Вашингтон выпустил рекомендацию для граждан США, находящихся в Ливане, как можно скорее выехать из страны ввиду нестабильной обстановки на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление опубликовано 22 октября на портале Госдепартамента США.

«Госдепартамент настоятельно рекомендует гражданам США воздержаться от поездок в Ливан. Мы рекомендуем гражданам США, находящимся в Ливане, принять соответствующие меры для того, чтобы покинуть страну, в настоящее время доступны коммерческие варианты. Мы рекомендуем гражданам США, решившим не покидать страну, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций», ― сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

Кроме того, Госдеп настоятельно рекомендовал для решивших остаться в Ливане американцев заполнить форму, где необходимо указать контакты для экстренной связи.

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На прошлой неделе США рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан и разрешили части сотрудников американского посольства в Бейруте покинуть страну. Тогда Госдеп согласовал временный выезд членов семей американских госслужащих и некоторых сотрудников из посольства США в Бейруте из-за «непредсказуемой ситуации с безопасностью в Ливане».

В ночь на 23 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по объектам шиитской организации «Хезболла» на границе с Ливаном.

За день до этого воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по наблюдательному посту «Хезболлы» в ответ на ракетный обстрел района Ципорена у границы с Ливаном. По данным ЦАХАЛ, после первоначальных сообщений о сиренах, прозвучавших в кибуце Ифтах, по израильской территории было выпущено несколько минометных снарядов, которые упали на открытой местности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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