В США Россию назвали угрозой для европейских планов Вашингтона

В Вашингтоне опасаются, что Москва может нарушить выгодный для США баланс сил в Европе, сообщает 22 октября член Национального комитета по американо-китайским отношениям страны Саймингтон Смит.

В статье Смита, опубликованной в издании National Interest, говорится, что Соединенные Штаты в первую очередь расценивают помощь Украине как «стратегический маневр в геополитической игре».

По мнению эксперта, Вашингтон опасается возникновения новой доминирующей силы в Европе и всеми силами старается этого избежать. Автор статьи подчеркнул, что весомый авторитет России в странах Восточной Европы «нарушает равновесие», так как Москва может получить выход к европейским энергетическим коридорам и торговым путям.

«Это тревожная перспектива для Вашингтона, стремящегося сохранить сбалансированную динамику сил в Европе», — резюмировал Смит.

Ранее, 20 октября, во время своего предвыборного мероприятия президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, который способны построить Соединенные Штаты. Американский лидер отметил, что настроен оптимистично, однако от событий ближайшего времени будет многое зависеть.

За неделю до этого, 13 октября, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш сообщил, что нынешняя международная система находится в плачевном состоянии: она не смогла успешно пройти испытание по управлению кризисами.

10 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что мир переживает кардинальные, тектонические перемены. По его словам, мировое большинство выступает за более справедливое распределение глобальных благ и уважение цивилизационного многообразия, однако в это же время узкая группа западных государств во главе с США «стремится неоколониальными методами затормозить естественный ход вещей и удержать свое ускользающее доминирование».

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. По его словам, если какая-то страна нацелена на гегемонию, а в системе царит произвол, то под ударом может оказаться кто угодно. При этом российский лидер заявил, что перед Россией сейчас стоит задача «строительства нового мира».