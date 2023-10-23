Корреспондент «Известий» показал акции протестов в Палестине

Митинги в Палестине не затухают. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев в понедельник, 23 октября, показал происходящее в городе Рамалла, в самом центре Палестины.

На улицы, по словам журналиста, выходят тысячи людей. В каждой толпе присутствуют несколько «заводил», миссия которых — выкрикивать лозунги и разогревать толпу. К моменту каждой новой демонстрации покупаются новые флаги, а потому у владельцев магазинов, где такие флаги продают, всегда есть источник дохода. Однако люди, конечно, сложно переживают тяжелые времена.

«Наш народ хочет жить свободно, с чувством собственного достоинства. Под мирным небом над головой, как и любой другой народ по всему миру», — поделился один из митингующих Салах Хания.

По его словам, люди давно не ощущают себя в безопасности. Все местные жители стремятся к мирному будущему и хотят «жить, как все остальные».

Ранее, 21 октября, митинги в поддержку Палестины прошли в США. Тысячи демонстрантов в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке собрались высказать свое несогласие с действиями Израиля в секторе Газа.

В тот же день множество магазинов и ресторанов в одном из округов Берлина прекратили работу, принимая участие во «всеобщей забастовке» в поддержку палестинцев. По информации газеты Berliner Zeitung, к ней призывали многие пропалестинские организации в последние дни. Так, например, в соцсетях немецким гражданам предлагают закрыть магазины, не ходить на работу, в школу или университет и носить символ Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.