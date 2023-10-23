Минобороны показало патрулирование истребителей МиГ-31 в зоне СВО

Экипажи истребителей МиГ-31 выполняют воздушное патрулирование в заданном районе зоны спецоперации. Минобороны РФ 23 октября показало, как проходят вылеты экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) России.

На видео показано, как пилот осматривает истребитель, забирается в кабину, взлетает. Затем — несколько кадров из кабины МиГ-31 в ходе боевого патрулирования — виды на гряду облаков и горизонт, после чего приземление на аэродроме базирования.

Летный состав ВКС России совершает боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и воздушной разведки противника. При обнаружении воздушных целей экипажи истребителей осуществляют наведение и пуски ракет для уничтожения противника, пояснили в Минобороны.

19 октября военное ведомство показало, как экипажи самолетов Су-34 ВКС РФ выполняют подготовку и вылет с аэродрома базирования. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ходе одного из вылетов авиационными бомбами уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

16 октября российские Су-34 нанесли удары по объектам четырех бригад ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Су-34 ударили по пунктам временной дислокации и опорным пунктам четырех бригад националистов на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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