Обновленные речные вокзалы Москвы уже посетили 2,5 млн человек

С начала 2023 года обновленные Северный и Южный речные вокзалы Москвы посетили уже 2,5 млн человек. Об этом 21 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, от столичных гаваней можно отправиться в круизное путешествие в 30 крупных городов и российских туристических центров.

Кроме того, на территориях Северного и Южного речных вокзалов можно комфортно и интересно проводить досуг. С момента открытия после обновления там провели уже свыше 500 мероприятий, пишет РИАМО.

Собянин отметил, что Северный речной вокзал, реставрация которого завершилась три года назад, стал площадкой проведения крупных городских событий. Так, там уже отметили День московского транспорта, провели Мотодень и ретроралли «Московская осень», сообщает НСН. На Южном речном вокзале, который открыли после реконструкции в апреле, регулярно проводят выступления музыкантов, художественные мастер-классы, кинопоказы, викторины, а также спортивные тренировки, уточняет RT.

Как уточняет сайт kp.ru, он стал полноценным транспортным узлом: отсюда вновь отправляются прогулочные суда и круизные теплоходы. Здание вокзала построили в 1985 году в стиле позднего советского модернизма.

В сентябре Собянин рассказал, что новый маршрут электросудов «ЗИЛ — Печатники» начал работать на Москве-реке. Его длина превышает 9 км. По словам главы города, в районах, мимо которых теперь идут электросуда, живет более 700 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

Также в сентябре Сергей Собянин отметил, что Северный и Южный речные вокзалы Москвы приняли за лето более тысячи судов. Наиболее популярными направлениями для речных путешествий стали Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Тверь, Нижний Новгород, а также Рязань, Касимов и другие города.