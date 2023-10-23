Советник Пушилина предположил длительное нахождение ракет ATACMS у Киева

Поставленные США ракеты ATACMS Киеву могли находиться на Украине еще до того, как об этом узнала российская сторона, заявил 23 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены [Киеву] еще раньше, до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в Соединенных Штатах, и если бы их поставили сейчас, это было бы серьезным нарушением», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Гагин уверен, что Вашингтон поставил небольшую партию ATACMS, поэтому Киев будет стараться использовать их максимально.

«Режим Зеленского — это как обезьяна с гранатой. Они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории Российской Федерации, до которых они смогут дотянуться», — заявил советник главы ДНР.

Он подчеркнул, что эту вероятность нужно принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которых могут достичь эти ракеты. По его мнению, российское Министерство обороны справится с такой задачей.

Говоря о возможности новых поставок таких ракет, Гагин допустил, что они могут быть, но нескоро.

«Но надо понимать, что у России есть чем ответить на подобные вызовы. Я так думаю, мы начнем отвечать другими видами вооружения — ответ будет зеркальным», — подытожил он.

21 октября член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи написал в статье для Responsible Statecraft о неприемлемости использования ракет ATACMS. Решение американского президента Джо Байдена передать Украине эти ракеты с кассетными боеприпасами игнорирует многие десятилетия человеческих страданий, причиняемых этим неизбирательным оружием.

20 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США передали Киеву ATACMS для применения в пределах «территории суверенной Украины». При этом количество ракет он называть не стал.

17 октября Белый дом подтвердил передачу Киеву ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнули, что это повысит боевой потенциал Украины, но Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.