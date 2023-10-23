ЦАХАЛ сообщила об ударе по двум объектам «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по двум объектам шиитской организации «Хезболла» на границе с Ливаном. Об этом говорится в Telegram-канале израильской армии в воскресенье, 22 октября.

«Одна ячейка примыкала к району Маттата и планировала запустить противотанковые ракеты по израильской территории. Другая, расположенная в Хар-Дове, планировала также запустить ракеты», — сообщили представители ЦАХАЛ.

В израильской армии также отметили, что атаковали ячейки «Хезболлы», чтобы организация не нанесла удары первой.

22 октября воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по наблюдательному посту «Хезболлы» в ответ на ракетный обстрел района Ципорена у границы с Ливаном. По данным ЦАХАЛ, после первоначальных сообщений о сиренах, прозвучавших в кибуце Ифтах, по израильской территории было выпущено несколько минометных снарядов, которые упали на открытой местности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.