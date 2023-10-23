Синоптики спрогнозировали небольшой дождь и до +8 в Москве 23 октября

Облачно, небольшой дождь и до +8 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в первый день новой недели, 23 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +6…+8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем прогнозируют +6…+11 градусов, ночью похолодает до –1.

Ветер ожидается слабый.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

22 октября метеоролог Позднякова рассказала о комфортной погоде на грядущей неделе в Москве. Температурные показатели пока будут на 2–3 градуса ниже климатической нормы, а с середины недели наступят ясные дни.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что в следующие выходные в столице ожидается резкое похолодание, а также сильные снегопады.

Ранее, 21 октября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в западных регионах России наступил сезон предзимья, который может растянуться до середины декабря. Он отметил, что в такие периоды погода изменчивая: часто бывают оттепель или заметные морозы.