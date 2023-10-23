Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Звуки взрывов были слышны в ночь на 23 октября в Одессе. Об этом сообщили украинские СМИ и паблики в соцсетях.

«В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО», — говорится в Telegram-канале «Думская».

Несколько минут спустя на канале разместили пост о том, что воздушная тревога в Одесской области отменена.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Поздним вечером воскресенья, 22 октября, в городе Вышгороде Киевской области на Украине прозвучали взрывы. Были слышны сирены воздушной тревоги.

Также в этот день мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале написал о взрывах в городе. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в подконтрольном киевским войскам городе Херсоне.

Объект инфраструктуры был поврежден в Днепропетровской области Украины 21 октября, о чем сообщал глава областного совета Николай Лукашук. Никаких подробностей в сообщении в своем Telegram-канале он не привел.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.