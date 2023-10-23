«Известия» узнали о жалобах жителей близлежащих к карьерам городов на взрывные работы

Жители поселка Баранчинский Свердловской области, расположенного рядом с Волковским карьером, где предприятие «Святогор» регулярно проводит взрывные работы, считают, что постоянные детонации стали причиной трещин в их домах. Местные власти уверяют, что все нормативы соблюдаются, однако экологи с этим не согласны и обеспокоены накопительным эффектом промышленных взрывов, выяснили «Известия».

По словам проживающей на улице Новоселов Марины Цикун, взрывы усилились в 2011 году, когда стартовала разработка второй очереди месторождения. Один из них, считает женщина, стал причиной появления трещины на стене цокольного этажа ее дома.

«Я обратилась в ГОЧС (орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. — Ред.). Те позвонили в администрацию поселка. Они приехали и опечатали трещину. Через неделю было что-то похожее еще на один взрыв и она увеличилась еще на 1 см. Замерили, составили акт. Через полгода замазала ее цементом. По стенам периодически возникают трещины, отходит плитка. И я добиваюсь, чтобы «Святогор» снизил мощность своих взрывов и наши дома не разрушались. рассказывает она», — рассказала она.

У соседей — похожие ситуации. В доме Анатолия Музыки от угла дверного проема с двух сторон бетонной стены идут серьезные трещины, которые хозяин был даже вынужден заполнить монтажной пеной. Он говорит, что это — следствие работ на руднике. У пенсионерки Лидии Белоусовой горизонтальные трещины идут вдоль бетонного фундамента частного дома в садовом товариществе недалеко от поселка. По ее словам, повреждения появились в июне и других возможных причин, кроме взрывов, она тоже не видит.

С аналогичными проблемами столкнулись и жители Железногорска Курской области, где работает Михайловский горно-обогатительный комбинат. Карьер глубиной 350 м расположен в нескольких километрах от города. Взрывные работы здесь также ведутся регулярно. По словам горожан, 26 июля здесь прогремел самый мощный взрыв за всю историю разработки карьера.

«Взрывы на карьере продолжаются все 66 лет существования города. Тот, что был 26 июня, — один из самых мощных за всю историю. Он напугал тысячи жителей Железногорска. Его зарегистрировали мировые сейсмические станции, а наши почему-то нет. Мы опасаемся, что такое воздействие скажется негативно на наших домах, и считаем, что нужно искать какой-то компромисс с комбинатом, чтобы уменьшить мощность при взрывных работах», — сказал председатель общественного экологического движения Железногорского района Михаил Смолин.

Согласно данным международного мониторингового сервиса volcanodiscovery.com, в этот день в регионе было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,7. Тряска, горизонтальное качание и вибрации продолжались 10–15 секунд. Их зафиксировали по разным адресам города. Пост в одной из соцсетей, посвященный взрыву, набрал тысячи просмотров и сотни тревожных комментариев.

По словам эколога, сегодня в Курской области разрешены взрывы мощностью до 5 баллов. Согласно нормативам, комбинат может провести взрыв еще большей мощности. Но это слишком много и небезопасно для фундаментов. Существует накопительный эффект: сначала появляются небольшие трещины, а затем они расширяются.

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Карьерный бум: как промышленные взрывы разрушают города