События недели в фотографиях: эскалация палестино-израильского конфликта, визит Путина в Китай, землетрясение в Афганистане

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Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Palestinian girl receives medical attention at al-Shifa hospital, following a shelling on the Ahli Arab hospital in Gaza City. According to the Gaza Health Ministry, hundreds of people were killed and injured in an airstrike on Ahli Arab hospital that houses thousands of refugees.
Фото: Global Look Press/dpa/Mohammad Abu Elsebah
В результате обстрела госпиталя Аль-Ахли в секторе Газа погибло и пострадало свыше 800 человек. Что еще значимого случилось за последнее время — в фотогалерее «Известий»
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Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин (слева) и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (справа) перед церемонией совместного фотографирования глав делегаций — участников III Международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине.
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Владимир Путин принял участие в III Международном форуме «Один пояс — один путь» в Пекине
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Demonstrators engage in a civil disobedience action to demand a ceasefire in Gaza, inside Cannon House Office Building at the U.S. Capitol
Фото: REUTERS/Allison Bailey
Протестующие против эскалации в секторе Газа ворвались в Капитолий США. По разным данным, полиция задержала от 300 до 500 человек
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Drone view of sunk boats in the harbour after Storm Babet hit parts of Denmark on Friday and Saturday, in Rodvig, Denmark October 22, 2023.
Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen
Шторм «Бабет» обрушился на Северную Европу. В Дании и Швеции отменили десятки авиарейсов, ситуация затронула около 20 тыс. пассажиров
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A view of damaged boats in the aftermath of severe weather in Roedvig, Denmark, October 21, 2023
Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Nils Meilvang
После шторма «Бабет» частично затоплены улицы городов Великобритании и Германии, а также Швеции и Дании
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A man jumps next to fallen utility poles after Hurricane Norma hit the area, in Cabo San Lucas, Mexico, October 21, 2023
Фото: REUTERS/Fernando Castillo
Побережье Мексики под ударом тропического шторма «Норма», скорость ветра достигла 130 км/ч
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A person dressed as 'Catrina' takes part during the Annual Mega Parade of Catrinas 2023 as part of Day of the Dead (Dia de Muertos) celebration at Reforma Avenue. on October 22, 2023 in Mexico City, Mexico. (Credit Image: Global Look Press/Keystone Press Agency)
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Carlos Tischler
Традиционный парад Катрин прошел за неделю до празднования Дня мертвых в Мексике
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Migrants gather near the border wall after crossing the Rio Bravo river with the intention of turning themselves in to the U.S. Border Patrol agents to request asylum, as seen from Ciudad Juarez, Mexico, October 22
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Мигранты продолжают штурмовать американскую границу в Рио-Браво
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Презентация новых рублевых купюр
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This photo taken on Oct. 16, 2023 shows the ruins following earthquakes in Zindajan District, west Afghanistan's Herat Province. Two deadly quakes, according to China Earthquake Networks Center, each with a magnitude of 6.2 on the Richter scale followed by several aftershocks, rocked west Afghanistan with an epicenter in Zindajan district of Herat province on Oct. 7, leaving over 2,000 dead and thousands more injured.
Фото: Global Look Press/XinHua/Saifurahman Safi
Более 2 тыс. человек погибли в результате землетрясения на западе Афганистана
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Judith Tai Raanan and her daughter Natalie Shoshana Raanan, U.S. citizens who were taken as hostages by Palestinian Hamas militants, walk while holding hands with Brig.-Gen. (Ret.) Gal Hirsch, Israel's Coordinator for the Captives and Missing, after they were released by the militants, in response to Qatari mediation efforts, in this handout picture obtained by Reuters on October 20, 2023
Фото: REUTERS/Government of Israel
Радикальное движение ХАМАС отпустило двух гражданок США еврейского происхождения из плена в ходе переговоров с Катаром
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A view of residential buildings destroyed in Israeli strikes in Zahra City, amid the ongoing conflict between Israel and Palestinian Islamist group Hamas, in southern Gaza City, October 21, 2023
Фото: REUTERS/Shadi Tabatibi
Разрушения в городе Захра в секторе Газа после израильских ударов
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