В Калужской области возбудили дело по факту падения ребенка с эскалатора в ТЦ
В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка с эскалатора торгово-развлекательного центра. Об этом сказано в Telegram-канале управления СК РФ по региону в воскресенье, 22 октября.
«По предварительным данным, <…> в городе Обнинск Калужской области шестилетний мальчик, находясь на третьем этаже в торгово-развлекательном центре «Атлас», схватился за поручень эскалатора, который протащил его в проем между заграждением и подъемным средством», — рассказали в канале.
Ребенок не смог удержаться на поручне и сорвался вниз. Он получил многочисленные тяжелые повреждения, и его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Началось предварительное следствие. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее, 6 октября, в Тюменской области четырехлетняя девочка засунула руку в работающую электрическую мясорубку. В результате ребенок лишился кисти руки. В отношении матери девочки возбудили уголовное дело. Ей вменяют статью о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.