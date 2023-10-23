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TelcomDaily сообщило о возможном повышении тарифов на интернет в РФ на 10–15%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В 2024 году тарифы на фиксированную связь, домашний интернет и платное ТВ в РФ могут вырасти на 10-15% и даже больше. Это следует из результатов опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, проведенного агентством TelcomDaily.

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О предстоящем повышении цен предупредили 82% респондентов, рассказал «Известиям» гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Большинство из них (более 43%) прогнозируют рост на 10–15%, около 13% говорят о повышении на 16% и выше, следует из опроса. Четверть опрошенных при этом считает, что темпы роста будут ниже — 3–9%.

Одна из главных причин повышения цен на связь — рост издержек: о ней заявило 77% руководителей провайдеров, следует из материалов TelecomDaily. На бизнес давят внешние факторы главный из которых — рост стоимости оборудования из-за санкций. На втором месте, по мнению операторов, — общее ухудшение ситуации в экономике, обусловленное санкционной кампанией, и уход западных вендоров.

«В последние месяцы зафиксирован рост инфляции, что также отразилось на ключевой ставке Банка России. И инфляция, и ставка оказывают влияние на увеличение операционных расходов операторов связи, также растет стоимость оборудования. При этом продолжается повышение интернет-трафика (около +15% в год), что требует развития и умощнения сетей связи и другой инфраструктуры», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Ростелекома».

Обеспечивать в этих условиях стабильно высокое качество и надежность услуг, к которым привык российский потребитель, без индексации тарифов невозможно, считают в компании. Многие тарифы разрабатывались и вводились в иных экономических условиях и не соответствуют сегодняшним рыночным реалиям — индексация возможна на уровне реальной инфляции, но в любом случае тарифы останутся доступными всем абонентам, подчеркнули в «Ростелекоме».

«Дорожает оборудование, увеличиваются операционные расходы, стоимость аренды, транспортных услуг и так далее. Повышение тарифов для операторов, по сути, единственный способ привлекать средства на развитие бизнеса и модернизацию сетей: рынок домашнего интернета в России уже перенасыщен, взять новых абонентов неоткуда, а новые дополнительные услуги не приносят необходимые доходы», — отметил гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

Но, несмотря на повышения, тарифы на интернет в РФ по-прежнему одни из самых низких в мире, добавил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Повышение из правил: тарифы на интернет в РФ могут вырасти на 10-15%

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