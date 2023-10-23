В России продлят дополнительный прием в детские школы искусств — этот срок увеличат с 29 августа до 14 сентября. Такую инициативу одобрило Минкультуры, документ имеется в распоряжении «Известий».

«Из-за того, что военнослужащие отправляются в зону СВО, их семьи вместе с детьми нередко переезжают жить к своим родственникам в другие города, к примеру, к своим родителям или к родителям мужа. Их близкие способны помочь как в уходе за детьми, так и в целом в быту. Разумеется, здесь же дети военнослужащих и идут в новые школы. Тем не менее с поступлением туда семьи участников СВО не всегда могут уложиться в срок», — пояснила «Известиям» депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).

С инициативой об увеличении сроков дополнительного приема политик обратилась в Министерство культуры. Там ее поддержали и уже подготовили изменения в свой приказ №1145 от 14.08.2013 года «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств». Теперь предлагается продлить срок дополнительного индивидуального отбора поступающих при наличии свободных мест до 14 сентября.

Сегодня прием на обучение проводится с 15 апреля по 15 июня. Однако поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), предоставляется возможность пройти дополнительный не позднее 29 августа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Все как на набор: прием в детские школы искусств продлят до 14 сентября