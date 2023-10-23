Фото Гитлера вывели перед футбольным матчем на табло стадиона в США
Фотография Адольфа Гитлера появилась на видеоборде стадиона Spartan в штате Мичиган. Об этом сообщил телеканал CNN в воскресенье, 22 октября.
В субботу, 21 октября, прошел матч по американскому футболу между командами местной школы и Университета штата Мичиган. Перед началом соревнований на экране стадиона появилось изображение Гитлера с подписью, предлагающей угадать, в какой стране родился человек на фотографии.
Выяснилось, что произошедшее было частью викторины, которую проводила сторонняя компания. В спортивном клубе принесли извинения, заверив, что контракт с компанией, организовавшей сомнительную викторину, будет расторгнут.
«Я приношу глубокие извинения за изображение, выставленное на стадионе Spartan, из-за которого многие члены нашего сообщества почувствовали себя не в безопасности. Это было неприемлемо», — заявила временный президент мичиганского университета Тереза Вудрафф.
6 октября, четверым игрокам французского футбольного клуба ПСЖ пришлось принести извинения за оскорбительные кричалки в адрес болельщиков команды противника после того, как выиграли матч.