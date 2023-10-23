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Фото Гитлера вывели перед футбольным матчем на табло стадиона в США

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Фото: Commons.wikimedia.org/Steven Depolo
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Фотография Адольфа Гитлера появилась на видеоборде стадиона Spartan в штате Мичиган. Об этом сообщил телеканал CNN в воскресенье, 22 октября.

В субботу, 21 октября, прошел матч по американскому футболу между командами местной школы и Университета штата Мичиган. Перед началом соревнований на экране стадиона появилось изображение Гитлера с подписью, предлагающей угадать, в какой стране родился человек на фотографии.

Выяснилось, что произошедшее было частью викторины, которую проводила сторонняя компания. В спортивном клубе принесли извинения, заверив, что контракт с компанией, организовавшей сомнительную викторину, будет расторгнут.

«Я приношу глубокие извинения за изображение, выставленное на стадионе Spartan, из-за которого многие члены нашего сообщества почувствовали себя не в безопасности. Это было неприемлемо», — заявила временный президент мичиганского университета Тереза Вудрафф.

6 октября, четверым игрокам французского футбольного клуба ПСЖ пришлось принести извинения за оскорбительные кричалки в адрес болельщиков команды противника после того, как выиграли матч.

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