Старший разведчик-дальномерщик гвардии младший сержант Павел Мытка в составе взвода управления реактивной артиллерийской батареи прикрывал батальонную тактическую группу мотострелкового соединения в ходе штурма укрепленных вражеских позиций. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в понедельник, 23 октября, рассказали в Минобороны РФ.

При ведении разведки на командно-наблюдательном пункте Мытка своевременно обнаружил скопление техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовившихся к атаке на российские позиции. Он немедленно сообщил об этом руководству и передал координаты на огневую позицию реактивной артиллерийской батареи.

По подтвержденным разведданным, полученным от старшего разведчика Мытки, по району сосредоточения техники и личного состава националистов был нанесен артиллерийский удар, в ходе которого гвардии младший сержант корректировал огонь и фиксировал уничтожение вражеской техники.

Благодаря профессиональным и своевременным действиям гвардии младшего сержанта Мытки удалось вскрыть замысел неприятеля, уничтожить три автомобиля с крупнокалиберным стрелковым вооружением и автоматическими гранатометами и добраться до отделения украинских националистов.

В свою очередь, стрелок-санитар отряда «Барс-5» Алексей Астафьев выполнял задачи по медицинскому обеспечению личного состава добровольческого подразделения. В районе стратегически важного населенного пункта штурмовая группа 5-го отряда Российского добровольческого движения «Барс» выдвинулась для оказания поддержки подразделениям на позициях, удерживающих оборону.

Противник превосходящими силами предпринял попытку выбить наши войска с занимаемых рубежей. При поддержке авиации и артиллерии украинские националисты атаковали опорный пункт российских добровольцев.

В ходе боевых действий на линии боевого соприкосновения Астафьев вынес из-под огня противника 13 российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести, оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский госпиталь.

Самоотверженные действия и профессиональные навыки санитара Астафьева способствовали сохранению многих жизней российских добровольцев, позволили минимизировать потери личного состава и обеспечить выполнение боевых задач подразделения.

Днем ранее, 22 октября, в Минобороны рассказали, как умелое маневрирование боевой машиной помогло российским военным сорвать переброску штурмовиков ВСУ. Экипажу боевой машины, в составе которой действовал гвардии рядовой Руслан Вербило, была поставлена задача оперативно занять позицию на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских националистов.

Минобороны 21 октября показало, как православные, мусульмане и буддисты встречались с духовными наставниками. Представители трех основных религиозных конфессий России прибыли в зону спецоперации в группировку войск «Восток» к верующим военнослужащим. Первыми с ними встретились бойцы из Забайкалья.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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