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Президент Израиля заявил о наличии у ХАМАС инструкций по созданию химоружия

Президент Израиля: ворвавшиеся в Израиль боевики ХАМАС имели инструкции по созданию химоружия
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yousef Mohammed
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Представители палестинского движения ХАМАС, ворвавшиеся в Израиль, имели с собой инструкции по изготовлению химического оружия. Об этом в воскресенье, 22 октября, заявил израильский президент Ицхак Герцог в интервью телеканалу Sky News.

«Вот насколько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции, которые объясняют, как действовать и как создать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом», — заявил он.

Как сообщает телеканал, президент Израиля продемонстрировал документы с диаграммами во время интервью. Отмечается, что израильские силы обнаружили эти инструкции на телах погибших боевиков после атаки ХАМАС в кибуце Беэри.

В рассекреченных данных были указаны ингредиенты, необходимые для изготовления химической бомбы. Sky News отметил, что не может независимо проверить данные утверждения Герцога.

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Ранее, 9 октября, волонтеры общественной организации ЗАКА нашли по меньшей мере 100 тел в кибуце Беэри на юге Израиля, расположенном недалеко от границы с сектором Газа. Сам же населенный пункт полностью уничтожен радикалами ХАМАС. Позже корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побывал в кибуце Беэри, который атаковало палестинское движение ХАМАС, и увидел десятки сожженных автомобилей и поврежденных домов.

Движение ХАМАС 7 октября обстреляло Израиль и вторглось в приграничные районы на юге страны. Израильский министр обороны Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Кроме того, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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