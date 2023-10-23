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Ученые выявили связь между реакцией на страх и негативными чертами личности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ученые из Виннипегского университета в Канаде в ходе в ходе исследований электромиографии выяснили, что люди с более выраженными темными чертами личности, в первую очередь психопатией и садизмом, как правило, имеют притупленные реакции на испуг. Другими словами, этих людей не так легко напугать, говорится в исследовании из журнала Scientific Reports.

Предыдущие исследования показали, что люди с посттравматическим стрессовым расстройством проявляют повышенную реакцию на испуг как в безопасных, так и в опасных ситуациях. И наоборот, рецидивисты и лица со значительными психопатическими наклонностями проявляют сдержанную реакцию испуга.

Автор исследования Эрин Э. Бакелс и ее коллеги хотели изучить связь между реакцией на испуг и группой личностных черт, известных как Темная триада, которая включает четыре злонамеренные черты личности: нарциссизм, макиавеллизм, психопатию и садизм. Эти личностные черты делают людей склонными к манипулятивному и вредному поведению по отношению к другим.

«Мы измерили электромиографическую активность круговой мышцы глаза, вызванную стимулом испуга, когда участники просматривали изображения на экране компьютера», — объяснили ученые свой метод.

Одним из психофизиологических маркеров, по которому можно различать четыре компонента Темной триады, является реакция испуга. Испуг легко измерить в лаборатории, наблюдая за движением круговой мышцы глаза. Внезапные угрожающие стимулы вызывают защитное вздрагивание глаз и резкие движения тела в качестве защитной реакции.

«Мы пришли к выводу, что люди с высоким уровнем садизма демонстрируют сниженный рефлекс испуга, который относительно невосприимчив к усилению негативными стимулами окружающей среды. Эти результаты дают новое представление о биологических маркерах черт Темной триады и их уникальных аспектах», — написали авторы исследования.

Ученые добавили, что их выводы могут иметь значение для областей, выходящих за рамки психологии, таких как бизнес и экономика, где эффективность управления (например, преодоление кризисов на рабочем месте) и принятие финансовых решений (например, неприятие потерь и принятие риска) могут зависеть от личности отдельного человека с социально неприятными тенденциями.

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20 сентября психолог Ажар Канаева назвала признаки нарциссизма у мужчин. Она рассказала, как нарциссическое расстройство личности (НРЛ) лишает человека эмпатии и наделяет непреодолимым стремлением самоутверждаться за счет унижения других. Самое сложное в отношениях с такими людьми — разглядеть при знакомстве качества нарцисса и вовремя дать от ворот поворот манипулятору и цинику.

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