Шеф Пентагона Остин назвал трудностью для Израиля подземные туннели ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС использует в секторе Газа обширную сеть подземных туннелей, что усложняет работу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом рассказал глава Пентагона США Ллойд Остин в интервью для телеканала ABC в воскресенье, 22 октября.

«Это (проведение наземной операции. — Ред.) может быть намного сложнее из-за сети подземных туннелей, которые ХАМАС построило <...>, у них было много времени на подготовку к сражению», — пояснил свою точку зрения Остин.

Министр обороны также пояснил, что у ХАМАС было достаточно много времени, чтобы подготовиться к сражениям с ЦАХАЛ. У палестинской стороны конфликта есть запасы значительного количества самодельных взрывных устройств. Поэтому нахождение израильской армии в секторе Газа окажется напряженным.

Ранее этой ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине. Там отметили, что мечеть использовалась боевиками палестинского движения ХАМАС и представителями «Палестинского исламского джихада» как командный центр для «планирования терактов и как база для их совершения».

21 октября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ нарастит число ударов по сектору Газа в рамках подготовки к следующему этапу войны и призывает граждан эвакуироваться в южную часть анклава. Он отметил, что армия наносит удары по тем домам, из которых действует ХАМАС.

В этот же день Telegram-канал ЦАХАЛ разместил информацию о том, что израильская армия ведет подготовку к новому этапу войны после нападения движения ХАМАС. Регулярные и резервные подразделения дислоцируются на местах и ​​проводят обучение.

Новый виток палестино-израильского конфликта начался 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.