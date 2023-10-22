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ЦПВС подтвердил удары истребителей Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо

ЦПВС: удары по аэропортам Алеппо и Дамаска нанесли семь истребителей Израиля
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Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Samuel Rogers
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Тактические истребители F-15 и F-16 ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре аэропортов в Дамаске и Алеппо утром воскресенья, сообщил на брифинге 22 октября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«22 октября c 05:22 до 05:33 три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары по инфраструктуре аэропортов Дювали (Дамаск) и Эн-Найраб (Алеппо)», — заявил он.

Кулить подтвердил, что в результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов.

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Ранее в этот день министерство транспорта Сирии сообщило об авиаударах по аэропортам. По данным ведомства, в результате ударов погиб гражданский сотрудник аэропорта в Дамаске, еще один рабочий получил ранение. Атаку подтвердили также в министерстве обороны Сирии. По его информации, удар был нанесен со стороны Израиля около 5:25 мск.

Ранее, 14 октября, сирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля совершили воздушную атаку со стороны Средиземного моря на международный аэропорт Алеппо. В результате ракетных ударов нанесен материальный ущерб, аэропорт тогда также был выведен из строя.

Кроме того, о выводе из строя аэропортов Дамаска и Алеппо после удара израильских ВВС сообщалось 12 октября. По данным военного источника агентства, атака со стороны Израиля произошла примерно в 13:50 с применением залпов ракет одновременно по территории обеих воздушных гаваней.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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