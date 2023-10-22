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ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в Сирии

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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В течение суток авиация воздушно-космических войск (ВКС) России нанесла удары по складу с боеприпасами, лагерю подготовки и опорному пункту террористов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге в воскресенье, 22 октября.

«В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов, ВКС России нанесено три авиаудара по объектам террористов в провинции Идлиб. Уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт НВФ (незаконных вооруженных формирований. — Ред.)», — рассказал Кулить.

Кроме того, за день было зафиксировано четыре случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, со стороны «международной антитеррористической коалиции» во главе с США.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции», — добавил Кулить.

Он подчеркнул, что подобные действия со стороны коалиции продолжают создавать опасную обстановку в небе над Сирией, а также обострять обстановку в регионе.

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Ранее, 19 октября, ВКС России ликвидировали подземные склады боеприпасов, принадлежавшие террористам. Кроме того, отмечалось, что террористические группировки продолжают провокации на территории Идлибской зоны деэскалации, поэтому ВКС РФ продолжают атаковать стратегически важные объекты НФВ.

Ранее, 18 октября, сообщалось о гибели сирийского военнослужащего при обстреле со стороны боевиков. Еще трое военнослужащих получили ранения в результате взрыва гранаты, сброшенной с беспилотника.

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