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Галант: наземная операция Израиля в Газе может продлиться три месяца

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Срок предстоящей наземной операции Израиля в секторе Газа может занять до трех месяцев. Об этом 22 октября сообщил израильский министр обороны Йоав Галант в командном центре военно-воздушных сил Израиля в Тель-Авиве, пишет The Times of Israel.

Галант заявил, что намеченная наземная операция должна стать последним маневром в секторе Газа потому, что после нее радикальное движение ХАМАС перестанет существовать.

«Это (наземная операция. ― Ред.) займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС не будет», — цитирует Галанта газета.

По его словам, ВВС Израиля продолжают наносить авиаудары по сектору Газа, которые должны подготовить почву для входа на территорию сухопутных войск.

В обращении к командующим Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) Галант подчеркнул, что военным удается крайне успешно наносить удары по целям в секторе Газа, что подтверждается текущим результатом.

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Ранее, 19 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что скоро в войска поступит приказ о начале наземной операции в секторе Газа. Тогда же агентство Bloomberg добавило, что из-за американского влияния в планы Израиля по проведению наземной операции в Газе вносятся коррективы.

Израильский посол в России Александр Бен Цви 20 октября сообщил, что власти страны приняли решение о наземной операции в секторе Газа в целях разрушения всех террористических структур ХАМАС и освобождения заложников. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль отметил, что решение Израиля о начале наземной операции в секторе Газа будет большой ошибкой.

Позже, 21 октября, командующий ВВС Израиля Томер Бар заявил, что ВВС страны изматывают силы радикального движения ХАМАС в секторе Газа перед началом наземной операции. В то же время начальник штаба ЦАХАЛ отметил, что сектор Газа густо населен и ХАМАС подготовилось к вторжению.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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