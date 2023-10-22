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На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

«Страна.ua»: в Вышгороде в Киевской области прогремели взрывы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В городе Вышгороде Киевской области на Украине вечером 22 октября прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ и паблики в соцсетях.

«О взрывах в Вышгороде под Киевом сообщают местные паблики», — говорится в украинском Telegram-канале «Политика страны».

Позже там добавили сведения о том, что в Киеве объявлена воздушная тревога. Украинское издание ТСН около 21 часа сообщало, что сирены воздушной тревоги звучат и в Киевской области.

Глава Киевской городской военной администрации в Telegram-канале подтвердил данные о работе ПВО под Киевом.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

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Ранее в этот день мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале написал о взрывах в городе. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в подконтрольном киевским войскам городе Херсоне.

Объект инфраструктуры был поврежден в Днепропетровской области Украины 21 октября, о чем сообщал глава областного совета Николай Лукашук. Никаких подробностей в сообщении в своем Telegram-канале он не привел.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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