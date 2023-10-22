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Врач назвала сохраняющие здоровье после 40 лет пищевые привычки

Врач Волкова посоветовала есть овощи и белок для сохранения фигуры и здоровья
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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Врач-гинеколог Екатерина Волкова в воскресенье, 22 октября, рассказала о пищевых привычках, которые помогут сохранить фигуру и здоровье после 40 лет.

Специалист отметила, что пищевой рацион определяет работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), гормональной системы, настроения и некоторых других важных составляющих жизнедеятельности человека. По ее словам, особо важно употреблять белок, так как он дает сытость и полезные калории, которые не откладываются на животе.

«Обрывки белковых цепей — аминокислоты, идут на построение гормонов, волос, мышц, помогут избежать депрессии, сохранить молодость кожи», — передает слова гинеколога «Доктор Питер».

Кроме того, также важны жиры, так как они помогают человеку оставаться энергичным и необходимы для работы всех систем организма, дополняет врач. Для поддержания таких полезных веществ стоит включить в рацион рыбу, орехи, оливковое масло, а также животные жиры — мясо и молочную продукцию. По мнению Волковой, также для организма человека полезны овощи, они служат «не только источником клетчатки, у них есть малоизвестная особая функция», которая позволяет поддержать нормальную микрофлору кишечника.

«После 40 лет нужен йод — он поддерживает либидо и здоровье молочных желез. Витамин В12 защищает от депрессий, а также витамин В6, который вообще принято считать «витамином счастья», — указала эксперт.

Помимо этого, она отметила, что для здоровых костей важен кальций, который содержится в таких продуктах, как чернослив, яйца, цветная капуста и другие.

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Ранее, 19 октября, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Елена Масленникова назвала «Известиям» три разрушающие кишечник ошибки в питании. В первую очередь она предупредила о вреде для органа ЖКТ обилия в рационе чрезмерно рафинированных продуктов и недостатка клетчатки. Также гастроэнтеролог обратила внимание на алкоголь, который негативно влияет на функцию и структуру клеток кишечника. Кроме того, как рассказала врач, на орган оказывают пагубное воздействие острые специи, кофеин, уксусы, копчености, консерванты и усилители вкуса.

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