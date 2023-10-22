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Тишковец спрогнозировал сильные снегопады в следующие выходные в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В следующие выходные в Москве ожидается резкое похолодание, а также сильные снегопады. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, неделя начнется с потепления и сильных дождей в Центральной России. За сутки может выпасть около 15% от месячной нормы. Однако со вторника температура понизится, также появится мокрый снег.

«Со среды и до пятницы включительно прогнозируется «окно» погоды», — заявил Тишковец, отмечая, что жителей региона ожидает сухая и солнечная погода.

Кроме того, метеоролог указал, что в эти дни ночью температура воздуха может опускаться до –5.

В выходные начнутся сильные снегопады, которые сформируют «внушительный снежный покров, на дорогах появятся снежные накаты», добавил он.

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Ранее в этот же день метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что температурные показатели на грядущей неделе ожидаются на 2–3 градуса ниже климатической нормы, однако для конца октября вполне комфортные.

21 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в западных регионах России наступил сезон предзимья, который может растянуться до середины декабря. Он отметил, что в такие периоды погода изменчивая: часто бывает оттепель или заметные морозы.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в Московской области со среды, 25 октября, будет фиксироваться температура, типичная для метеорологической зимы. Синоптик также порекомендовал автомобилистам сменить резину на зимнюю.

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