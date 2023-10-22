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Журналисты заявили, что поставки ракет ATACMS ВСУ не удивили Россию

Farda: поставки CША ракет ATACMS Украине не застали российскую армию врасплох
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Фото: commons.wikimedia.org
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Тайные поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине не смогли напугать Россию. Об этом сообщает издание Farda.

«Согласно отчету, неясно, когда эти ракеты были отправлены на Украину. Официальный представитель США заявил, что ракеты были тайно предоставлены Украине, потому что они хотели удивить Россию», — сообщают журналисты со ссылкой на отчеты американских чиновников.

Источник издания отметил, что Россия изначально знала дальность полета и принцип действия этих ракет и о том, что США собираются отправить их Украине.

«Фактор внезапности почти никогда не срабатывал — удивить русских, по большому счету, так и не удалось», — добавил источник.

По словам журналистов, западные эксперты постепенно меняют свою точку зрения относительно исхода конфликта на Украине. Они всё больше склоняются к тому, что шансы Киева на победу будут равны нулю, поскольку у России всегда будет, чем ответить и уничтожить вооружение, которое киевский режим получает от западных стран.

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Ранее, 17 октября, Белый дом подтвердил передачу Киеву ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнули, что это повысит боевой потенциал Украины, но Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет.

В тот же день президент России Владимир Путин сказал, что поставки дальнобойных американских ракет создают дополнительную угрозу, но РФ сможет отразить подобные атаки.

20 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что США после поставки Украине первой партии дальнобойных ракет ATACMS продолжат снабжать ими страну на регулярной основе.

Затем, 22 октября, член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для Responsible Statecraft написал, что такие боеприпасы трудно нацелить точно, поэтому от них может пострадать гражданское население. При этом многие ATACMS не взрываются при ударе, а сохраняются в течение долгого времени, калеча и убивая тех, кто не имеет никакого отношения к конфликтам, при которых применялся боеприпас. Он подчеркнул, что на поиск и безопасное уничтожение таких снарядов может уйти много лет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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