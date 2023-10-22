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В Палестине назвали визит Байдена в Израиль катастрофической ошибкой

Палестинский политик Баргути назвал визит Байдена в Израиль катастрофическим
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Фото: Global Look Press/Samuel Corum - Pool via CNP
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Член Палестинского законодательного совета Мустафа Баргути в воскресенье, 22 октября, заявил, что визит солидарности американского президента Джо Байдена в Израиль является катастрофической ошибкой.

«Я не понимаю, почему президент Соединенных Штатов приезжает сюда и вместо того, чтобы сказать Израилю: «Довольно. Вы хотели отреагировать? Вы отреагировали. Вы уже убили 4 тыс. палестинцев. Остановитесь». Вместо этого он подталкивает их к вторжению, наземному вторжению», — сказал руководитель группы «Палестинская национальная инициатива» в интервью CBS News.

Баргути назвал этот визит катастрофическим по трем причинам. По его мнению, «это был колоссальный провал в политическом и дипломатическом плане». Кроме того, американский лидер втягивает США в опасную зону, где «совершаются военные преступления». Байден также «закрепляет ситуацию с отсутствием мирного процесса», добавил он.

«Есть только один сценарий, другого не существует. Немедленное изменение поведения западных лидеров, которые сейчас участвуют в подталкивании [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху к совершению этих военных преступлений», — указал Баргути.

Политик объяснил, что Соединенные Штаты являются единственной страной, которая может оказать влияние на Израиль.

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18 октября Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. Нетаньяху на встрече с ним призвал страны мира объединиться вокруг Израиля в борьбе с ХАМАС. После их переговоров президент США отметил, что Вашингтон будет поддерживать Иерусалим «сегодня, завтра и всегда».

Позднее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может обернуться Армагеддоном из-за принятых решений Байдена. По его словам, американский лидер заверил Нетаньяху, что он может задействовать американскую авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя Израиля.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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