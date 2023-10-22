В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка
В Чувашской Республике во время столкновения маршрутного автобуса и трактора-лесовоза на трассе погибла 13-летняя девочка. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба МВД республики.
Авария произошла в 17:20 мск у села Алтышево Алатырского округа.
«В салоне автобуса находились три человека, в том числе тринадцатилетняя школьница, которая от полученных травм погибла», — говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.
По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса «ПАЗ» не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с трактором «Беларусь» в составе полуприцепа-лесовоза, груженного бревнами. Отмечается, что у трактора не горели габаритные огни.
Ранее, в ночь на 22 октября, в Челябинской области в результате ДТП три человека погибли в загоревшемся автомобиле. На трассе Челябинск – Новосибирск в результате столкновения «Волги» и «Газели», ехавших навстречу друг другу, произошло возгорание легковой машины.
Управлявший «Волгой» мужчина и находившаяся в салоне авто женщина скончались. Личность еще одного погибшего устанавливается.