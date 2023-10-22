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Во Франции 183 школьника отстранили от занятий за экстремизм

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Фото: Global Look Press/Hatim Kaghat
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Власти Франции решили отстранить от учебы 183 школьника из-за проявлений экстремизма с их стороны во время церемонии памяти убитых террористами учителей Самюэля Пати (2020 год) и Доминика Бернара (2023 год). Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщил министр национального образования и по делам молодежи страны Габриэль Атталь в эфире телеканала BFMTV.

«Они не вернутся, пока в отношении них не будет вынесено решение дисциплинарного совета», — подтвердил министр образования, имея в виду в общей сложности более «500 беспорядков и протестов», зарегистрированных по всей Франции за последние дни.

Чиновник уточнил, что некоторые школьники открыто угрожали преподавателям или были уличены в оправдании терроризма. Атталь объяснил, что детей «нельзя отпускать в свободное плавание», но и «нельзя оставлять в компании других школьников».

«Я верю в роль образования в борьбе с явлениями вербовки и радикализации, но в некоторых случаях уровень вербовки таков, что мы больше не боремся на равных», — сказал он.

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Нападение на лицей Гамбетта на севере Франции произошло 13 октября. Нападавший убил учителя и ранил несколько человек, полицейские его задержали. Подозреваемым оказался 20-летний парень, который ранее учился в этой школе. В соцсетях также появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом.

В тот же день во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. В конце дня спецслужбы задержали восемь человек в связи с убийством учителя. В числе задержанных были старший брат напавшего на школу и две его сестры.

17 октября прокурор национальной прокуратуры Франции по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикар сообщил, что подозреваемый в убийстве учителя в городе Аррас заявлял о своей преданности группировке «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация).

16 октября 2020 года был убит профессор истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэль Пати, предположительно, за то, что он в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Нападавший был ликвидирован силовиками, президент Франции назвал случившееся террористическим актом. По данным французских СМИ, по делу об убийстве Пати подозреваемыми стали 14 человек, из них пяти предъявили обвинения в соучастии в преступлении.

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