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Кирпичи обрушились с основания балкона дома в центре Рязани

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В Рязани на улице Вознесенской с дома упали кирпичи. Они обрушились на тротуар. Об инциденте стало известно из городского паблика.

Судя по фото, кирпичи упали с основания балкона прямо на пешеходную дорожку, по которой часто ходят люди. Обошлось без пострадавших.

Место падения никак не огорожено, отмечает РИА «7 новостей».

В свою очередь, 62INFO со ссылкой на рассказы местных жителей пишет, что на площади Ленина в Рязани начала разрушаться плитка. Так, она местами отвалилась около памятника Ленину, можно заметить неровности и углубления.

Первая масштабная реконструкция площади Ленина проводилась в 2018 году. Тогда подрядчик допустил несколько погрешностей, которые исправляли в последующие годы. Затем началось преображение Торговых рядов, которое не завершено до сих пор.

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