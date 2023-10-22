Кирпичи обрушились с основания балкона дома в центре Рязани

В Рязани на улице Вознесенской с дома упали кирпичи. Они обрушились на тротуар. Об инциденте стало известно из городского паблика.

Судя по фото, кирпичи упали с основания балкона прямо на пешеходную дорожку, по которой часто ходят люди. Обошлось без пострадавших.

Место падения никак не огорожено, отмечает РИА «7 новостей».

В свою очередь, 62INFO со ссылкой на рассказы местных жителей пишет, что на площади Ленина в Рязани начала разрушаться плитка. Так, она местами отвалилась около памятника Ленину, можно заметить неровности и углубления.

Первая масштабная реконструкция площади Ленина проводилась в 2018 году. Тогда подрядчик допустил несколько погрешностей, которые исправляли в последующие годы. Затем началось преображение Торговых рядов, которое не завершено до сих пор.