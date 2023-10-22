Почти 50 т щебня украли с ремонтируемого участка дороги под Липецком
В Липецкой области в Усманском районе украли крупную партию щебня, привезенного для ремонта дороги. Кражу удалось оперативно раскрыть. Похищенное оценили в 16 тыс. рублей.
Как пишет GOROD48 со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону, в правоохранительные органы с заявлением о краже 45 т щебня обратился директор строительного предприятия.
Во время проверки было установлено, что в ночь на 5 октября 39-летний житель Усманского района приехал на грузовике к ремонтируемому участку дороги и попросил знакомого на погрузчике перевезти щебень, так как он якобы его купил. Щебень вывезли в лес и оставили там.
Сейчас строительный материал вернули предприятию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Похитителю грозит наказание до двух лет лишения свободы, отмечает Lipetskmedia.