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Госдепартамент США поручил части дипперсонала эвакуироваться из Ирака

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Фото: Global Look Press/Ameer Al-Mohammedawi
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Сотрудникам посольства и генконсульства США в Ираке, чья работа не связана с критически важными функциями дипломатической миссии, поручено эвакуироваться из Ирака. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщается в заявлении Государственного департамента страны.

«Членам семей и не отвечающему за срочные дела правительственному персоналу из посольства США в Багдаде и генерального консульства США в Эрбиле из-за возросших угроз безопасности поручено эвакуироваться», — говорится в документе.

Кроме того, Госдепартамент предостерег граждан США от путешествий в страну из-за «терроризма, похищений людей, вооруженного конфликта, гражданских беспорядков» и других вещей.

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Ранее, 21 октября, военная база США в Иракском Курдистане была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Также сообщается, что ответственность за нападение взяли на себя представители «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

19 октября авиабаза США Айн эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака была атакована беспилотниками и ракетами.

Ранее в этот день шиитская группировка Ирака атаковала базу США Эт-Танф в Сирии. Кроме того, та же самая группировка нанесла ракетный удар по базе США на газовом месторождении Конико к северо-востоку от сирийского Дейр-эз-Зора.

За день до этого, 18 октября, войска США на аэродроме на северо-западе Ирака сбили два беспилотника, которые атаковали их подразделения и силы коалиции.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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