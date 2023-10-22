МИД РФ понадеялся на отправку удерживаемых Западом удобрений в бедные страны

МИД России рассчитывает, что западные страны, незаконно удерживающие российские удобрения, в ближайшее время примут меры для отправки удобряющих химикатов в беднейшие страны. Об этом 22 октября сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В целом же Брюсселю, Лондону и Вашингтону пора либо связать дела со словами о нераспространении их незаконных санкций на российскую сельхозпродукцию, либо перестать врать потребителям, особенно из стран Глобального Юга, которые также несут бремя издержек от секторальных и блокирующих персональных ограничений, введенных в том числе против российской отрасли по производству и продаже удобрений», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что в портах Латвии, Эстонии и Бельгии остается еще свыше 96 тыс. т удобрений, предназначенных для передачи нуждающимся странам.

В МИДе подчеркнули, что в рамках действующего до 2025 года Меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта российская сторона еще 7 сентября 2022 года выступила с инициативой о благотворительной отправке 262 тыс. т минеральных удобрений, заблокированных в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов, беднейшим странам.

Но, как напомнили в ведомстве, с того момента только две поставки были завершены — 6 марта в Малави и 31 мая в Кению.

«Отправка трех других партий — в Нигерию (34 тыс. т), Зимбабве (23 тыс. т) и на Шри-Ланку (55 тыс. т) — пробуксовывает, несмотря на окончание всех подготовительных процедур», — подчеркивается в заявлении.

Еще 12 ноября 2022 года стало известно, что в европейских портах под арестом находится до 280 тыс. т минеральных удобрений из России. Москва, понимая ситуацию, предложила безвозмездно передать арестованные удобрения беднейшим странам, в первую очередь африканским.

Позже, 7 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что Россия планирует безвозмездно поставить в Нигерию 34 тыс. т. удобрений. По словам Захаровой, партия, отправленная в Кению, стала второй по счету. Продукция была заблокирована в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.

Удобрения передаются странам в рамках высказанного еще в сентябре 2022 года российского предложения бесплатно передать порядка 300 тыс. т удобрений странам, которые сталкиваются с угрозой голода.