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В Израиле пригрозили ударить по Ирану в случае открытия «второго фронта»

Министр Баркат: Израиль атакует Иран, если «Хезболла» откроет фронт на севере
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Израиль нанесет удар по Ирану, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщил министр экономики и промышленности страны Нир Баркат в интервью Daily Mail.

По словам чиновника еврейского государства, план Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль на всех фронтах.

«Если мы обнаружим, что они намереваются напасть на Израиль, мы не просто нанесем ответный удар по этим фронтам, но и доберемся до головы змеи, которой является Иран», — указал он.

Кроме того, Баркат обратил внимание на то, что Ливан и «Хезболла» заплатят высокую цену, подобную той, которую заплатит ХАМАС.

«У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в Газе, — с вами поступят так же, если вы нападете на нас. Мы собираемся стереть вас с лица Земли», — объяснил министр.

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В этот же день воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по наблюдательному посту «Хезболлы» в ответ на ракетный обстрел района Ципорена у границы с Ливаном. «Хезболла» со свой стороны сообщила о проведении операции против израильских позиций в Эль-Байяде и Эль-Маликии на южной границе Ливана.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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