Заммэра Москвы Сергунина рассказала о проекте «Лучший из лучших»

В Москве в Год педагога и наставника начался проект «Лучший из лучших», в рамках которого студенты московских музыкальных вузов пройдут практику в столичных образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Для участия в проекте ребята прошли несколько этапов отбора. Конкуренция была высокая. Они заполняли анкеты о себе, участвовали в деловых играх, где демонстрировали умения и навыки. В результате отобраны 16 практикантов из авторитетных вузов: Московской государственной консерватории имени Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Московского государственного института музыки имени Шнитке, Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова и других», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

В начале октября представители руководства организаций столичного Депкульта познакомили студентов с их будущими наставниками от школ искусств. Практика уже началась. Будущие педагоги в течение нынешнего учебного года на своем опыте узнают о возможностях работы в государственном учреждении, научатся взаимодействовать с младшим поколением музыкантов.

Программа профинтеграции начинающих специалистов будет проходить в Московской городской объединенной детской школе искусств «Кусково», детской школе искусств имени М. И. Глинки, детских музыкальных школах № 96, имени Б. Л. Пастернака и имени В. Я. Шебалина.