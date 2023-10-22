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Посол заявил об отсутствии у Израиля данных о состоянии заложников ХАМАС

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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У Израиля нет информации о том, в каком состоянии находятся заложники палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом в воскресенье, 22 октября, заявил посол страны в России Александр Бен Цви.

«У нас таких данных нет, к сожалению, потому что ХАМАС такие данные не дает. Вообще никому не дает, не только нам. Все списки, которые были обещаны, мы их всё еще ждем. Ничего такого не было опубликовано», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот день пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что сейчас число людей, которые числятся заложниками в секторе Газа, составляет 212.

До этого, 20 октября, стало известно об освобождении двух заложниц из плена в секторе Газа. По словам представителей ХАМАС, женщины из США были освобождены по гуманитарным соображениям. Известно, что освобождение произошло при участии Катара.

«Абсолютно не важно, откуда заложники, их надо освободить всех»
Посол Израиля в России Александр Бен Цви — о последних событиях в еврейском государстве

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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