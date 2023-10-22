Посол заявил об отсутствии у Израиля данных о состоянии заложников ХАМАС

У Израиля нет информации о том, в каком состоянии находятся заложники палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом в воскресенье, 22 октября, заявил посол страны в России Александр Бен Цви.

«У нас таких данных нет, к сожалению, потому что ХАМАС такие данные не дает. Вообще никому не дает, не только нам. Все списки, которые были обещаны, мы их всё еще ждем. Ничего такого не было опубликовано», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот день пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что сейчас число людей, которые числятся заложниками в секторе Газа, составляет 212.

До этого, 20 октября, стало известно об освобождении двух заложниц из плена в секторе Газа. По словам представителей ХАМАС, женщины из США были освобождены по гуманитарным соображениям. Известно, что освобождение произошло при участии Катара.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.