Построенный в 1913 году мост в Саратове признали культурным наследием
В Саратове мост, построенный 110 лет назад, пополнил реестр объектов культурного наследия регионального значения. Для него утвердили границы территории и предмет охраны. Теперь на мост распространяются охранные меры, предусмотренные законодательством.
ИА «Взгляд-инфо» уточняет, что мост в селе Поповка построили в 1913 году. Его возвели во время общественных работ, которые были частью государственной социальной программы по борьбе с последствиями неурожаев в регионах Российской Империи.
В тот же период были построены еще два ныне охраняемых объекта — мост в селе Клещевка и мост-плотина «Шагомъ» в Татищевском районе.
Переправа через реку Латрык относится к арочным переправам. Сохранились барельефы с аббревиатурой «СУЗ» (Саратовское уездное земство) и «ИПК» (Имперский продовольственный капитал). В те времена деньги из казны играли главную роль в снабжении населения средствами в неурожайные годы.