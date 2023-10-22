«Ночь искусств» в Тамбове пройдет под девизом «Искусство объединяет»

Тамбовская область примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября. В этом году мероприятия пройдут под девизом «Искусство объединяет». Они состоятся в большей части муниципальных и во всех государственных музеях региона.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» уточняет, что в Тамбовском областном краеведческом музее представят программу, посвященную Году педагога и наставника а также 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Планируются интерактивные экскурсии и лекции. Для юных зрителей готовят мастер-классы, квесты, инсталляции, а также иммерсивные мероприятия. Завершится вечер концертом «МыVместе».

В областной картинной галерее организуют концерт лучших музыкальных коллективов региона, а для самых маленьких — интерактивную экскурсию и мастер-класс «Хохлома». В музее-заповеднике Рахманинова «Ивановка» подготовят мастер-классы, концерты классической и эстрадной музыки, экскурсии.

Много новых интересных мероприятий проведут и муниципальные музеи. Так, культурно-просветительское мероприятие «Сказки народов России» состоится в Литературно-музыкальном музее Мичуринска, а в Котовском музейном историко-просветительном комплексе — интерактивно-познавательная программа «Урок прекрасного», в основе которой будут выставки работ «Волшебный мир интерьерных кукол».

В конце августа сообщалось, что в Тамбове провели первый в России мурал-арт-фестиваль, посвященный уличному искусству. В ходе фестиваля на фасадах жилых домов появилась целая галерея гигантских портретов известных россиян, внесших свой вклад в развитие страны.