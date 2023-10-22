Под Челябинском три человека погибли в загоревшейся после ДТП машине
В результате ДТП под Челябинском три человека погибли в загоревшемся автомобиле. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Инцидент произошел в ночь на 22 октября в Красноармейском районе Челябинской области на трассе Челябинск — Новосибирск. В результате столкновения «Волги» и «Газели», ехавших навстречу друг другу, произошло возгорание легковой машины.
Управляющий «Волгой» мужчина и находившаяся в салоне авто женщина скончались. Личность еще одного погибшего определяется. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
В этот же день в центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием каршерингового Haval Jolion и кроссовера Nissan Qashqai, в результате которого автомобиль для краткосрочной аренды загорелся. По имеющимся данным, в результате аварии никто не пострадал.