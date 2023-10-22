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Башни кремля в Астрахани закрыли для туристов

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В Астрахани закрыли три башни кремля. Их откроют лишь в следующем летнем сезоне. Специалисты демонтировали выставки и отправили музейные предметы в фонды на зимовку.

Как сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на администрацию учреждения, зимой в помещениях холодно и влажно, выставлять экспонаты запрещено, поэтому башни работают лишь в теплое время года.

В июне, когда наступила благоприятная погода, для жителей и гостей Астрахани распахнули двери три башни Астраханского кремля: Красные Ворота, Житная и Артиллерийская. Посетители до недавнего времени могли изучать постройки изнутри и знакомиться с экспозицией.

Сейчас остаются доступными для туристов другие объекты кремля: Цейхгауз, пороховой погреб и гауптвахта.

Ранее Астрахань включили в пятерку наиболее популярных направлений для поездок в августе. Рейтинг составил российский сервис бронирования отелей и квартир. Первое место оказалось у Казани. На втором месте — Волгоград. После следуют Нижний Новгород и Ярославль.

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