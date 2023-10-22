Фестиваль регби в Самаре собрал более 5 тыс. болельщиков

В Самаре 20 и 21 октября прошел первый фестиваль «Большое регби на Волге». Мероприятия проходили на территории «Солидарность Самара Арена».

Фестиваль начался с турнира детских клубов. Затем уже взрослые команды, сборная России и сборная «Русские Барбарианс» разыграли первый Кубок князя Оболенского. Трофей, получивший имя одного из самых ярких игроков в истории регби, отныне будет разыгрываться ежегодно.

Поддержать команды пришли более 5 тыс. болельщиков. Сборная по регби Самарской области по результатам летнего сезона стала обладателем Кубка России по пляжному регби, сообщает НИА «Самара».