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Экс-советник Кучмы Соскин снова потребовал отставки Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский немедленно должен уйти в отставку
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Фото: REUTERS/Inquam Photos
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Президент Украины Владимир Зеленский немедленно должен уйти в отставку из-за некомпетентности. Об этом 22 октября заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Мы с вами идем от ситуации от худшего к еще худшему. Поэтому выход может быть только один: немедленная отмена военного положения, немедленная перезагрузка, немедленные выборы в Верховный совет, и немедленно Зеленский должен уйти в отставку», — считает Соскин.

Он назвал Зеленского некомпетентнейшим человеком, который не способен одержать победу в вооруженном конфликте. Соскин напомнил, что ВСУ несут огромные потери на поле боя, а граждане страны не хотят идти на фронт.

«Украинцы стали изгоями, и это результат действий этой власти во главе с Зеленским», — подытожил Соскин.

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Ранее, 7 мая, Соскин уже выступал с подобным заявлением. Тогда экс-советник бывшего украинского президента указал на то, что если президент не справляется со своими обязанностями, то ему следует подать в отставку, иначе страну охватят массовые протесты. Соскин добавил, что «Зеленский висит на волоске».

Позже, 18 октября, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер отметил, что Зеленский либо погибнет на Украине, либо попытается сбежать оттуда. По словам Риттера, даже если Зеленский сбежит из страны, украинцы будут его ненавидеть за огромные потери в конфликте с Россией. При этом 16 октября американский журналист и телеведущий Гарланд Никсон посоветовал Зеленскому уезжать из страны, чтобы не столкнуться с неприятностями. По мнению Никсона, Зеленского обвинят во всех неудачах Украины.

13 октября полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер заявил, что режим Зеленского падет благодаря неизбежному поражению ВСУ в конфликте. По мнению Райснера, победа российской стороны окажется большим ударом для политического режима, укоренившегося в Киеве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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