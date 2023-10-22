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Глава движения ХАМАС обвинил США в руководстве войной против Палестины

Глава ХАМАС за рубежом Машаль: США руководят войной против Палестины
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль 22 октября заявил, что именно США осуществляют руководство войной против палестинских формирований сектора Газа.

«Враг получил зеленый свет от американцев и некоторых западных стран. Они собрались против нас, чтобы оказать открытую поддержку в уничтожении Газы. Американский президент [Джо Байден] приехал, чтобы поддержать оккупацию и дать им миллиарды и оружие, чтобы они могли уничтожить Газу», — приводит его слова Al Watan Voice.

Он отметил, что ранее ХАМАС «твердо отстояло в пяти предыдущих войнах и отразило заговор Израиля с целью его убийства».

Машаль также добавил, что движение сделает всё, чтобы мечеть Аль-Акса в Иерусалиме не была снесена или иудаизирована.

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И чего ожидать от визита Джо Байдена в Тель-Авив

18 октября Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с ним призвал страны мира объединиться вокруг Израиля в борьбе с ХАМАС. После их переговоров президент США отметил, что Вашингтон будет поддерживать Иерусалим «сегодня, завтра и всегда».

Позднее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может обернуться Армагеддоном из-за принятых решений Байдена. По его словам, американский лидер заверил Нетаньяху, что он может задействовать американскую авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя Израиля.

Обострение ближневосточного кризиса произошло 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте погибло более 4,6 тыс. человек и еще 14,2 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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