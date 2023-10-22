Глава движения ХАМАС обвинил США в руководстве войной против Палестины
Глава движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль 22 октября заявил, что именно США осуществляют руководство войной против палестинских формирований сектора Газа.
«Враг получил зеленый свет от американцев и некоторых западных стран. Они собрались против нас, чтобы оказать открытую поддержку в уничтожении Газы. Американский президент [Джо Байден] приехал, чтобы поддержать оккупацию и дать им миллиарды и оружие, чтобы они могли уничтожить Газу», — приводит его слова Al Watan Voice.
Он отметил, что ранее ХАМАС «твердо отстояло в пяти предыдущих войнах и отразило заговор Израиля с целью его убийства».
Машаль также добавил, что движение сделает всё, чтобы мечеть Аль-Акса в Иерусалиме не была снесена или иудаизирована.
18 октября Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с ним призвал страны мира объединиться вокруг Израиля в борьбе с ХАМАС. После их переговоров президент США отметил, что Вашингтон будет поддерживать Иерусалим «сегодня, завтра и всегда».
Позднее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может обернуться Армагеддоном из-за принятых решений Байдена. По его словам, американский лидер заверил Нетаньяху, что он может задействовать американскую авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя Израиля.
Обострение ближневосточного кризиса произошло 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте погибло более 4,6 тыс. человек и еще 14,2 тыс. получили ранения.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.