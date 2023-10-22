Мирошник заявил о разжигании США конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

Соединенные Штаты устраивает эскалация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Об этом 22 октября заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Их абсолютно устраивает происходящее в секторе Газа сейчас, то, что там тотально нарушается международное гуманитарное право и гибнет огромное количество людей», — сообщил Мирошник в эфире канала «Соловьев Live».

По его мнению, следующим их шагом может стать провокация напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Мирошник отметил, что тактика США заключается в том, что они собирают «банду» из нескольких государств и устраивают какое-то местное напряжение. После этого в регион начинаются поставки вооружения, туда отправляется экономическая и дипломатическая поддержка.

«Это было на Украине и продолжается, это сейчас реализуется на Ближнем Востоке. Я совершенно не исключаю, что такая же история может появиться и в Тихоокеанском бассейне. Там тоже есть места напряжения, куда американцы могут влезть», — предполагает Мирошник.

Дипломат также напомнил, что именно Соединенные Штаты воспользовались правом вето и не дали принять резолюцию Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН), осуждающую кровопролитие в секторе Газа. Он заявил, что, в частности, вина за отсутствие на это адекватной международной реакции на уровне ООН лежит непосредственно на США.

Ранее, 20 октября, пять стран запросили проведение спецсессии Генассамблеи (ГА) ООН по Палестине, после того как США использовали право вето в отношении ближневосточной резолюции. Представитель председателя Генассамблеи ООН Моника Грейли в ходе брифинга сообщила, что руководитель ГА получил два письма, в которых содержались призывы провести спецсессию, более чем от одной страны. В тот же день бывший командующий войсками США на Ближнем Востоке Фрэнк Маккензи заявил, что наземная операция Израиля в секторе Газа стала единственным выходом, потому что их модель сдерживания провалилась. Теперь израильские власти должны применять силу, чтобы восстановить эти возможности.

За день до этого в МИД РФ назвали провальную политику США в отношении палестино-израильского конфликта главной причиной его эскалации. В ведомстве отметили, что вето, наложенное США на проект бразильской резолюции по ближневосточному конфликту, является чудовищным шагом, ведущим к выходу конфликта за границы Ближневосточного региона.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным на 22 октября, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести. До этого сообщалось о 4385 погибших палестинцах и около 13,5 тыс. раненых. Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 5007 человек, число жертв превышает 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.