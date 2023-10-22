Нетаньяху заявил о небывалых последствиях для Ливана из-за действий «Хезболлы»

Ливан ждут разрушительные последствия, если шиитское движение «Хезболла» вступит в конфликт с Израилем. Об этом 22 октября заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Если движение «Хезболла» решит вступить в войну, то оно еще соскучится по Второй ливанской войне. Оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — заявил он военном во время посещения на севере страны.

Вторая Ливанская война — конфликт, произошедший в июле–августе 2006 года, по итогам которого войска Израиля вытеснили боевиков «Хезболлы» с юга Ливана.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля нанесла удар по наблюдательному посту «Хезболлы» в ответ на ракетный обстрел района Ципорена у границы с Ливаном.

Также 22 октября истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре и технике для наблюдения, которые принадлежат «Хезболле». Кроме того, силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты беспилотники, запущенные со стороны Ливана.

Днем ранее армия Израиля нанесла ответные авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Среди пораженных были военные комплексы, используемые в оперативных целях. За день до этого в районе границы с Ливаном силами ЦАХАЛ были идентифицированы и ликвидированы трое боевиков организации «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 4,6 тыс. человек и еще 14,2 тыс. получили ранения.